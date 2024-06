The Music Journal Brazil Anitta não quer puxar samba no próximo carnaval. Entenda o motivo

A cantora Anitta fez uma publicação sem eu Stories no Instagram na madrugada desta sexta-feira (28) falando sobre seu entusiasmo em participar do samba-enredo da Unidos da Tijuca , onde assina a canção ao lado de Estevão Ciavatta, Fred Camacho, Diego Nicolau, Miguel PG e Feyjão .

O samba-enredo estará disputando a chance de ser a música representativa da Unidos da Tijuca para o Carnaval do próximo ano.

“E por que eu decidi escrever aleatoriamente junto com esses parceiros? Na verdade não é aleatoriamente, a escola vai falar sobre meu orixá Logun Edé e aí esses parceiros maravilhosos que são gênios, me convidaram por saberem que sou de Logun Edé” , iniciou Anitta . “Eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê, amei o enredo, o texto todo e por ser meu orixá entrei nessa disputa, mas se não ganhar já fiquei super feliz com a competição. Mas tomara que ganhe”.

Sobre cantar o samba-enredo da escola carioca, Anitta é enfática: “Ah, eu não penso em puxar nada na avenida não porque não tenho nem voz pra isso. Foi só pra gravar o samba que amei, que ficou lindo. Gravei uma outra versãozinha também, será que a gente solta?”, questionou.

Roberta Medina fala sobre briga de Anitta com o Rock in Rio

No dia 15 de junho, Roberta Medina , executiva do festival e vice-presidente da Rock World , concedeu uma entrevista aos jornalistas e falou sobre artistas de anos anteriores com os quais teve problemas.

“Quando terminou a edição de 2022, a Anitta brigou com o Rock in Rio. Sabe se lá por quê… Se perguntasse se eu quero Anitta no Rock in Rio, aqui está de portas abertas. Agora, não foi legal? Não foi legal. Mas cada ano é um ano e cada momento é um momento. As pessoas amadurecem. Por que que as relações não podem se amadurecer, né? Então, eu acho que a gente fica um tempo de bode.“ , afirmou.

Vale lembrar que Anitta afirmou que não voltaria a se apresentar no Rock in Rio : “Não boto mais os pés neste festival“, disparou.

“Eu acho que foi uma frase forte e precipitada. Absolutamente desnecessário… Então dizer nunca? Isso não existe… Se precisar fazer as pazes, a gente faz as pazes“, disse Roberta.

Outros artistas citados por ela foram Axl Rose , vocalista do Guns N’ Roses , e Drake , mas revelou que não deixaria de trabalhar com eles “para sempre“.

Anitta participou das edições do Rock in Rio Lisboa em 2018 e 2022.

A cantora se pronunciou no Twitter após a sua última apresentação na edição portuguesa do festival.

“Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por colocar a gente lá, e a gente que se humilhe a qualquer condição deles para dar tudo certo para os estrangeiros“ , comentou, na época.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande para conseguir o devido respeito para o funk. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa“ , afirmou após o show de Ludmilla em 2022.