Marcelo de Assis BTS anuncia relançamento de ‘WAKE UP’ em vinil

A boyband coreana BTS , nome icônico do K-pop , anunciou o relançamento de seu álbum de estreia, WAKE UP , em uma edição especial em vinil .

WAKE UP deve ser disponibilizado no mercado internacional para o Natal deste ano, em 25 de dezembro .

Antes disso, uma listening party deste lançamento será realizada no canal oficial do grupo no YouTube nesta quinta-feira (20).

Sobre o disco

WAKE UP foi lançado originalmente em 24 de dezembro de 2014 e contém 13 faixas, incluindo versões em japonês de músicas como No More Dream, Boy in Luv e Danger . Além disso, apresenta duas canções originais em japonês: The Stars e Wake Up .

O álbum foi produzido por Pdogg , entre outros produtores e alcançou o segundo lugar nas paradas diárias da Oricon , no Japão .

Integrante do BTS, surpreende os fãs e anuncia novo projeto

Na última terça-feira (25), o cantor V , do grupo de k-pop BTS, surpreendeu os fãs ao anunciar um novo projeto musical chamado TYPE 1 .

Embora não tenha sido divulgado se o anúncio é de uma música ou um álbum, o projeto já tem data de lançamento.

O poster, compartilhado nas redes sociais, contém uma foto que mostra Kim Taehyung sem camisa encostado na parede, com a mão segurando o cós da calça.

Vale destacar que em março, V lançou seu primeiro single pós-alistamento militar, FRI(END)S , que foi escrito inteiramente em inglês.

A música seguiu seu EP Layover de setembro de 2023, que a estrela do K-pop lançou apenas alguns meses antes de iniciar seu serviço militar obrigatório no exército sul-coreano ao lado dos companheiros de grupo RM, Jimin, Jung Kook, Jin, J-Hope e Suga .

Vale lembrar que V havia confirmado anteriormente que tinha alguns projetos para lançar durante seu tempo no exército. Em carta escrita em dezembro de 2023, ele afirmou que “preparou muitas coisas” para o período de 18 meses de alistamento .

O lançamento de TYPE 1 está marcado para o dia 9 de julho .