Mayra Dugaich Paris: Katy Perry revela letra de ‘Woman’s World’ em vestido

Na última quinta-feira (25), a cantora Katy Perry revelou a letra de seu novo single Woman’s World ao chegar ao Vendôme para a Fashion Week em Paris.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a estrela pop é vista saindo de uma limusine. Seu vestido vermelho de um ombro só tinha uma cauda longa que continha a letra da nova música.

“She’s a winner, champion/ Superhuman, number one/ She’s a sister, she’s mother ,” diz a letra. “ Open your eyes, just look around and you’ll discover/ You know/ It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it.”

Vale lembrar que a cantora anunciou recentemente que o primeiro single de seu sexto álbum será lançado em 11 de julho.

Katy Perry escala Dr. Luke e Max Martin para novo álbum

Na última quarta-feira (19), foi confirmado que Katy Perry trabalhou com alguns dos produtores que ajudaram a criar os sucessos em Teenage Dream e Prism , no seu novo álbum.

Segundo a Rolling Stone, a cantora pop se reconectou com Max Martin, Dr. Luke, Stargate, entre outros para o KP6, seu próximo álbum em mais de quatro anos.

“Katy sabia exatamente o álbum que queria fazer e reuniu esse time para fazer acontecer”, afirmou uma fonte da Capitol Records.

