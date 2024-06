Mayra Dugaich Lady Gaga afirma que está no estúdio “fazendo muita música”

Na última terça-feira (25), Lady Gaga falou sobre seu próximo álbum durante entrevista para Sasha Velour .

“ Eu venho trabalhando no estúdio o tempo todo. Estou fazendo MUITA música. Estou muito animada para que os Monsters [os fãs] possam ouvir meu estado criativo atual e que possam se conectar comigo naquele nível, novamente”. afirmou.

Vale lembrar que a cantora anunciou durante a estreia do show Chromatica Ball , na Max , que seu sétimo álbum de estúdio está próximo de ser lançado.

A notícia foi exibida através de flashes na tela. A previsão de lançamento do álbum ainda não foi divulgada, assim como o título.

O álbum mais recente de Lady Gaga é Chromatica, lançado em 2020.

Lady Gaga canta ‘Americano’ pela primeira vez desde 2013

Na última quarta-feira (19), a cantora Lady Gaga voltou com sua turnê de jazz em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Na primeira apresentação, ela cantou versões de sua carreira pop como Paparazzi e Poker Face.

O grande destaque da noite e que virou assunto nas redes sociais, foi a interpretação ao vivo da música Americano , do álbum Born This Way , de 2011.

Outro momento que chamou a atenção dos fãs, foi a performance da música Fly Me To The Moon , de Frank Sinatra, sem usar microfone, ela mostrou sua potência vocal para o público.

Vale lembrar que a residência Jazz & Piano vai até o dia 6 de julho.

Confira: