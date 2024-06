Sabrina Carpenter chega ao topo da Billboard Hot 100

Mayra Dugaich [object Object]

Nesta segunda-feira (24), a cantora Sabrina Carpenter alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 , uma semana depois de estrear em segundo lugar. É a primeira vez que ela chega ao topo da parada.

O single Please Please Please atraiu 50,9 milhões de reproduções oficiais, registrou 3,2 milhões de impressões de audiência em rádios e vendeu 7.000 cópias nos Estados Unidos, na semana entre 14 a 20 de junho, de acordo com a Luminate.

Vale lembrar que a faixa foi lançada em 7 de junho, junto com seu vídeo oficial estrelado por Barry Keoghan, indicado ao Oscar. No último dia 18 de junho, foram lançadas as versões acústicas, a cappella, instrumentais, aceleradas e desaceleradas.



Vale destacar que junto com Espresso , que ficou em 4º lugar na Hot 100 uma semana depois de chegar à 3ª posição, apresentam o álbum Short n’ Sweet , com lançamento previsto para 23 de agosto.

Sabrina Carpenter anuncia ‘Short N’ Sweet’ em vinil azul

Short n’ Sweet mostra o espírito cintilante de Sabrina Carpenter , uma pocket-sized popstar com uma presença artística grandiosa, que acaba de anunciar o seu novo álbum em uma edição especial em vinil azul pela Universal Music , via Island Records . O produto já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

Este é o sexto álbum de estúdio de Sabrina Carpenter , que também estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 23 de agosto deste ano. A primeira faixa de destaque, Espresso , se tornou um hit global, alcançando a quarta posição na cobiçada lista Hot 100 da Billboard .

Além disso, Sabrina Carpenter ampliou sua gama de fãs ao se apresentar no Brasil em 2023 como convidada de Taylor Swift para a turnê The Eras .

Assista o clipe: