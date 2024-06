The Music Journal Brazil Tones and I está de volta e lança o single ‘Dance With Me’

A cantora e compositora Tones And I anunciou nesta sexta-feira (21) oi seu tão aguardado novo álbum, Beautifully Ordinary , que chegará às plataformas digitais pela Warner Music , via Elektra Records , no dia 2 de agosto . A artista compartilha também Dance With Me , inédita faixa pop do próximo projeto.

Beautifully Ordinary segue o aclamado projeto Welcome To The Madhouse , o disco de estreia de Tones And I , que estreou em primeiro lugar na Australian Albums Chart em 2021, e é inspirado em experiências de vida da cantora.

“Nunca houve um tema ou tom que eu aspirasse. Cada música é uma história diferente, pensada para seu próprio momento. Algumas músicas foram inspiradas na mesma experiência de vida, mas através de uma perspectiva diferente”, conta Tones And I .

Sobre o álbum de estreia Welcome to the Mad

Welcome to the Madhouse é o álbum de estreia da cantora australiana Tones and I , lançado em 2021, que apresenta uma mistura cativante de gêneros, incluindo pop, indie e elementos eletrônicos . O álbum contém 20 músicas na versão deluxe

Além do sucesso global Dance Monkey , que projetou a artista para o mainstream, outras faixas notáveis incluem Cloudy Day, Fly Away e Won’t Sleep .

