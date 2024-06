Cassio Pastrana Post Malone revela o álbum ‘F-1 Trillion’ em Formato de LP, CD e Fita Cassette

Nesta sexta-feira, (21), Post Malone surpreendeu os fãs ao anunciar seu novo álbum, que promete ser um marco na indústria musical. Intitulado “F-1 Trillion” , o álbum será lançado em várias versões físicas, incluindo LP, CD e fita cassete. E não para por aí: após o lançamento, estará disponível em todas as plataformas de streaming.

Mas o que podemos esperar desse projeto ambicioso? Post Malone já deixou sua marca no cenário musical, cantando “America The Beautiful” no Super Bowl e colaborando com artistas de peso como Beyoncé e Taylor Swift . Agora, ele nos presenteia com um dueto cativante ao lado de Morgan Wallen na música “I Had Some Help” , que liderou as paradas americanas nas últimas cinco semanas, superando até mesmo Eminem e Sabrina Carpenter .

Embora o movimento country de Beyoncé , conhecido como Cowboy Carter , tenha sido uma reflexão sobre o gênero, “F-1 Trillion” promete ser uma jornada interna pelo mundo country. Post Malone está colaborando com escritores, produtores, músicos de estúdio e estrelas de Nashville . Um exemplo disso é o novo single “Pour Me A Drink” , um dueto com o astro country Blake Shelton . A estreia dessa faixa aconteceu no CMA Fest de Nashville , e Malone também apresentou outra música country, “Never Love You Again” , no CMA Awards .

Com 18 músicas no total, “F-1 Trillion” inclui o sucesso número 1 de Post Malone na Billboard, “I Had Some Help” , com Morgan Wallen . Além disso, o dueto altamente aguardado com Blake Shelton , “Pour Me a Drink” , promete conquistar os fãs. Claro, 18 músicas podem parecer muitas, mas os melhores álbuns costumam ter entre 10 e 15 faixas.

E as especulações não param por aí. Quem mais poderá participar desse projeto grandioso? Em fevereiro, Malone compartilhou um vídeo tocando uma música inédita com Luke Combs , deixando os fãs ansiosos por mais surpresas.

Prepare-se para mergulhar no universo musical de Post Malone com “F-1 Trillion” . O lançamento está marcado para 16 de agosto, e mal podemos esperar para ouvir o que esse artista nos reserva.