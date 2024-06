The Music Journal Brazil Mamonas Assassinas, o Legado, se apresenta no São João de Caruaru

Nesta segunda-feira, 24, o São João de Caruaru , conhecida como uma das maiores celebrações do gênero do país, recebe no palco do Polo Azulão , a banda Mamonas Assassinas O Legado .

O grupo, que desembarca diretamente do Rock In Rio Lisboa , onde se apresenta no sábado (22), vai contagiar o público cantando os sucessos dos cinco jovens que conquistaram o Brasil na metade dos anos 1990, como Pelados Em Santos, Vira-Vira, Robocop Gay , entre outros.

O projeto foi idealizado pela Mamonas Assassinas Produções , comandada por Jorge Santana , primo do saudoso vocalista Dinho , e surgiu do desejo em perpetuar uma grande homenagem aos Mamonas Assassinas, levando seu legado para outras gerações. Hoje, o grupo conta com apoio dos familiares de outros integrantes.

“Mamonas Assassinas foi um fenômeno e até hoje as pessoas têm um carinho enorme por eles. Manter o projeto de banda do filme veio de um desejo muito profundo de nós, familiares, em poder levar essa alegria a ainda mais pessoas e matar um pouco da saudade”, conta Jorge Santana , CEO da Mamonas Assassinas Produções .

A partir das gravações do filme lançado nos cinemas e da série que vai ao ar pela Record TV, foi possível colocar em prática esse projeto que está movimentando o Brasil e, agora, o mundo, fazendo com que milhares de pessoas vivam uma sensação gostosa de nostalgia relembrando os bons momentos dos eternos Mamonas Assassinas .

No longa Mamonas Assassinas – O Filme , a história dos cinco garotos de Guarulhos , na Grande São Paulo , Dinho, Júlio Rasec, Samuel Reoli, Bento Hinoto e Sérgio Reoli, é contada desde que se conheceram até o momento que alcançaram a fama, nos anos 1990.

Em outubro de 2023, a banda fez o show de estreia no Vibra São Paulo e seguiu com agenda intensa. No início deste ano, eles subiram ao palco com Simple Plan , durante a passagem dos canadenses pelo Brasil, que inclusive realizou um tributo aos Mamonas.

O grupo do O Legado também divertiu o público no cruzeiro Ney Em Alto Mar , do jogador Neymar . Ainda para o segundo semestre de 2024, o projeto segue com apresentações em diversas cidades no Brasil e no exterior. Para o próximo ano, a Mamonas Assassinas Produções prevê o lançamento de um game e o retorno ao teatro com a peça O Musical Mamonas .

Filme sobre os Mamonas Assassinas foi lançado em 2023

A cinebiografia Mamonas Assassinas , lançada em 2023, revisitou a trajetória de um dos grandes fenômenos da música pop brasileira, que conquistou as rádios e TV’s no meio da década de 1990, desde seu inicio na cidade de Guarulhos (SP).

O filme conta com Ruy Brissac (Dinho), Rhener Freitas (Sérgio Reoli), Adriano Tunes (Samuel Reoli), Robson Lima (Júlio Rasec) e Beto Hino (Bento Hinoto).

“Há duas fases, no filme, quando eles buscavam seu lugar no cenário musical, na época da banda Utopia, e depois quando se tornaram Mamonas”, explica a produtora Walkiria Barbosa . “Foi necessária muita pesquisa e colaboração para resgatar uma época, um trabalho árduo envolvendo uma grande equipe e muitos colaboradores para que pudéssemos retratar as duas épocas do filme”.

O roteiro da cinebiografia é assinada por Carlos Lombardi , que é autor de várias novelas, e a direção ficou a cargo de Edson Spinello .

Mamonas Assassinas O Legado – São João do Caruaru

Data: 24 de junho (segunda-feira)

Palco: Polo Azulão

Horário: 22h

Endereço: Rua Armando da Fonte – Centro (em frente ao prédio da Associação Comercial e Industrial de Caruaru