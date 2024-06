Marcelo de Assis Lulu Santos é homenageado no ‘Altas Horas’ deste sábado

Dono de um repertório recheado de hits, e de uma carreira na música de mais de 50 anos , o cantor e compositor Lulu Santos é homenageado no Altas Horas deste sábado (22). O apresentador Serginho Groisman comanda a celebração que conta ainda com a presença de amigos e parceiros musicais do cantor: Ana Gabriela, Gabriel O Pensador, João Gomes, Liniker, Luedji Luna e Toni Garrido .

Ana Gabriela, João Gomes e Luedji Luna participaram do último projeto de Lulu, o álbum Releituras com versões inéditas de alguns de seus sucessos cantados por outros artistas, e, no palco do programa, cantam as respectivas canções que gravaram para o disco, juntos do cantor.

Ana mostra Tão Bem , enquanto João Gomes apresenta Tudo Azul , e Luedji Luna traz Adivinha O Quê . Os artistas compartilham também como conheceram o homenageado, e como surgiu o convite para o álbum.

“Quando comecei a descobrir o que era música boa, tinha que ter no repertório […], e do nada veio o convite dele querendo cantar piseiro”, conta João Gomes. “Quando conheci Lulu, foi amor à primeira vista. Foi no aniversário da Iza, e eu estava com a Liniker […], eu estava saindo e ele chegando […], e ele disse ‘você que é Luedji Luna?’” , revela Luedji .

Liniker , por sua vez, anima a noite de sábado cantando, justamente, também com Lulu, Sábado a Noite .

Gabriel O Pensador foi um dos artistas com quem Lulu mais colaborou em sua carreira, e Gabriel expõe algumas dessas contribuições, como a autoria de Lulu para o refrão de Cachimbo da Paz : “Em 1996, fizemos ‘Assaltaram a Gramática II’, que foi uma coisa diferente, com jeito meio de ragga, que é o rap falado […], depois convidei ele para o ‘Cachimbo da Paz’, em 1997” , diz. Gabriel apresenta Astronauta.

Toni Garrido , que canta Um Certo Alguém , também é um parceiro de longa data de Lulu, e exibe seu agradecimento pelo apoio no início da carreira : “Tem uma coisa muito importante que mudou a minha vida […] numa entrevista perguntaram ao Lulu o que ele tinha visto de coisa nova, e ele respondeu ‘vi uma banda, a Banda Mel [grupo da qual Toni era vocalista antes do Cidade Negra], o cantor é legal’, e aí começa a minha história, a partir do comentário do Lulu […], na sequência ele entregou ao Cidade Negra a canção ‘Sábado a Noite’” , conta.

Lulu , acompanhado de sua banda, entrega um show no programa com sucessos como Toda Forma de Amor, A Cura, Apenas Mais Uma de Amor, Aviso Aos Navegantes , entre outras.

Cantor passou mal no inicio do mês

Lulu Santos , de 71 anos, cancelou sua agenda de shows após passar mal em sua residência no Rio de Janeiro. O músico foi internado na Clínica São Vicente na capital fluminense e seguiu em observação .

Com isso, o cantor não participou do festival João Rock na cidade de Ribeirão Preto , interior de São Paulo. O hitmaker de Tempos Modernos também se ausentou festival Salve o Sul .