The Music Journal Brazil Kygo lança novo álbum e colaboração com Jonas Brothers

O produtor e DJ Kygo lançou nesta sexta (21), seu novo álbum KYGO , o aguardado projeto autointitulado que traz como destaque Healing (Shattered Heart) , parceria com os Jonas Brothers . O disco, com 18 faixas inéditas, já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , via RCA Records .

KYGO também conta com participações especiais de Fred Well, Plested, Ava Max, Sigrid, Zak Abel, Julia Michaels, Chance Peña, Sandro Cavazza, Emmit Fenn, Sasha Alex Sloan, Hayla, M83, Matt Hensen e o lendário Nile Rodgers . Alguns destes artistas estiveram presentes na performance ao vivo de Kygo na deslumbrante Trolltunga (Língua do Troll), na Noruega .

Este trabalho chega na esteira dos recentes singles do artista, Me Before You (com Plested ), Without You (com HAYLA ), For Life (com Zak Abel e Nile Rodgers ) e Whatever (com Ava Max ), lançados no início deste ano. Em abril, Whatever alcançou o primeiro lugar na European Airplay Chart .

A turnê mundial de Kygo , com 27 datas , começará no sábado, 7 de setembro , em Commerce City , com shows em Nova York, Los Angeles, Toronto, Chicago, Amsterdã, Paris, Londres e mais, antes de encerrar na sexta-feira, 13 de dezembro , em Dublin , Irlanda . Suas performances contarão com seu piano característico, além de cordas, cantores e bateristas.

Convidados especiais como Sofi Tukker , Gryffin, Sam Feldt, Zara Larsson, Klangkarussell, Hayla, Victoria Nadine e Vandelux se juntarão em datas selecionadas.

Kygo assinou remix de Hot Stuff, clássico de Donna Summer, em 2020

Kygo lançou em 2020 um remix de Hot Stuff , clássico da saudosa diva Donna Summer .

A versão original de Hot Stuff , produzida por Pete Bellotte e Giorgio Moroder , foi indicada como uma das 500 melhores canções de todos os tempos pela Rolling Stone e foi o principal single do álbum Bad Girls da Donna Summer . Na época, ela ganhou o Grammy de Melhor Performance Vocal Feminina de Rock pela canção.

Hot Stuff acompanha um novo clipe produzido pela Lighthouse Films , dirigido por Bo Webb e filmado por Brad Walker , que conta com a participação de Chase Stokes e Madelyn Cline , mais conhecidos como John B. e S arah Cameron da série Outer Banks da Netflix .

“Donna Summer é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos. O catálogo de músicas da Donna é brilhante, com vocais incomparáveis. Estou honrado e emocionado por começar a trabalhar com uma faixa icônica como ‘Hot Stuff’. Esta sempre foi uma daquelas canções que me deixa de bom humor na hora. Espero que esta versão possa continuar a trazer alegria e felicidade para as pessoas que querem celebrar a lendária Donna Summer” , disse Kygo na época do lançamento.

Ouça o álbum KYGO :