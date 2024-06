The Music Journal Brazil Gustavo Mioto se une a Jennifer

Definitivamente, nada inspira tanto um modão sertanejo quanto uma boa dose de dor de cotovelo . O lançamento de Terapeuta da dupla Jennifer & Stephany , que conta com a participação especial do astro sertanejo Gustavo Mioto , prova que os conflitos do amor, quando bem contados, podem render muito sucesso.

A canção, que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , inaugura o DVD TocaAquela , gravado em Punta Del Leste , que, além de Gustavo Mioto , conta também com a participação de Luan Pereira, Diego & Victor Hugo e Icaro & Gilmar .

Terapeuta , que tem produção de Eduardo Godoy , também chega acompanhada de um videoclipe exclusivo no canal oficial da dupla no YouTube.

Donas das vozes mais comentadas da nova geração, as Gurias , como são conhecidas, vem ganhando bastante destaque nas redes sociais, onde já acumulam mais 39 milhões de views no YouTube e mais de 215 mil ouvintes mensais no Spotify .

A nova música de trabalho fala, com bom humor, sobre o processo de superação de um relacionamento passado, sobre empoderamento, e sobre o esforço e autocontrole para não se deixar recair, quando a carência bate à porta.

Com um refrão que gruda na mente, e um ritmo envolvente, o single tem tudo pra viralizar na internet e se tornar um sucesso tanto nas festividades juninas, como nos rodeios: “Eu nem lembro que o final do número dele era 97 / Eu nem lembro que a gente se conheceu em 2017 / Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás / E é por isso que eu acho que nem lembro mais / Eu nem lembro que o meu travesseiro acordava cheirando malbec / Eu nem lembro que buscava eu na faculdade de caminhonete / Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás / E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais” , diz a letra.

Natural de Bela Vista , no Mato Grosso do Sul, a dupla Jennifer , de 19 anos ; e Stephany , de 16, iniciaram a carreira bem cedo cantando em barzinhos. Em 2023 gravaram seu primeiro DVD intitulado Revoada das Gurias , trabalho que ganhou destaque pelo público do gênero.

Com 12 anos de carreira , Gustavo Mioto , nascido no interior de São Paulo , começou na música ainda muito jovem, em 2012, mas só ficou famoso nacionalmente em 2016, quando lançou o hit Impressionando os Anjos . De lá pra cá, conquistou uma legião de fãs, e hoje é considerado um dos maiores nomes do sertanejo nacional.

Ana Castela revela planos de se casar com Gustavo Mioto

Em maio, a cantora Ana Castela revelou que quer se casar com Gustavo Mioto . Durante entrevista ao portal LeoDias , ela comentou sobre os planos de casamento.

“Eu também acho [que os dois formam um casal lindo]… Daqui nós vamos casar! Se Deus quiser” , afirmou.

O cantor confirmou a proposta e Ana disparou: “Eu espero que seja seu plano casar comigo, porque o meu também é”.

“Eles não brigam com a gente, eles ficam tristes, mas eles respeitam, né? Quando a gente terminou pela última vez eles respeitaram, mas ficaram tristes, obviamente, nós também. Mas eles respeitam muito, graças à Deus”, disse ela sobre os fãs do casal.