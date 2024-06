The Music Journal Brazil Gloria Groove e Lilia Cabral são as convidadas do ‘Domingão com Huck’

O flamenco invade a pista do Domingão com Huck . Neste domingo (23), na Dança dos Famosos , a competição é ao som do Flamenco , clássico ritmo espanhol. Na reta final da disputa, Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Barbara Reis e Samuel de Assis se jogam na coreografia e um é eliminado. No júri, Gloria Groove e Lilia Cabral se juntam a Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo .

Na bomboniere , Dona Déa, Lívia Andrade e Ed Gama repercutem as apresentações da noite. Ainda no programa de domingo, Gloria Groove canta os seus sucessos e levanta a plateia em um musical pra lá de especial. Antes do Futebol, Luciano Huck comanda uma nova rodada de disputa no The Wall .

Gloria Groove fala sobre projeto de pagode ‘Serenata da GG’

Neste mês, Gloria Groove fez uma coletiva de imprensa, via videochamada e falou sobre criticas ao seu novo projeto Serenata da GG .

Ao ser anunciado, surgiram críticas de que Gloria queria agradar o público heterossexual ao invés da comunidade LGBTQIA+ .

“O hétero que eu queria agradar era o seu pai’. Eu gostaria de retirar o que eu disse. Me perdoa, gente. Eu gostaria de dizer que, além de agradar o seu pai, também quero agradar o seu irmão. Vai ser uma delícia, um prazer” , brincou.

“Gosto da sensação de movimentar pauta, gerar conversa e fazer alguém falar: ‘P*rra, meu pai era o cara mais homofóbico do mundo, mas, agora, ele te acha muito f*da e já desmantelou um pouco do preconceito aqui e ali’. Acho que facilitar a existência do outro é uma coisa que, poxa, todo artista deveria mirar em fazer”, afirmou.

Vale lembrar que a conexão de Gloria com o pagode é forte, já que sua mãe, Gina Garcia , foi backing vocal do grupo Raça Negra . “Foi ali que eu nasci, foi ali que tive meus primeiros contatos com grandes músicos e vozes”, contou.

“Claro que meu interesse foi se construindo no pop, mas lembro que o pagode foi uma grande vertente que me levou para o canto romântico, para o R&B, para o estilo de cantores de Raul Gil dos anos 2000”, explicou.

Dança dos Famosos faz Domingão com Huck bater recorde de audiência

No dia 17 de março , o Domingão com Huck bateu recorde de audiência em 2024 no Rio de Janeiro. A segunda noite de apresentações na Dança dos Famosos , com o ritmo do Reggaeton , o programa teve 17 pontos com 35% de participação .

Em São Paulo , o programa marcou 14 pontos com 26% de participação .

Vale lembrar que a fase de grupos é dividida em quatro times, os 16 participantes e professores acumulam pontos durante as quatro primeiras semanas de competição e, no fim, aquele com a menor soma vai para a repescagem.

No time de jurados técnicos, avaliando as apresentações e observando a evolução semana após semana, estão Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha .