Mayra Dugaich The Weeknd acumula 7 singles certificados com diamante

Na última quinta-feira (20), The Weeknd se tornou o primeiro artista canadense a obter sete singles com certificação de diamante, após a certificação da RIAA de Save Your Tears e Die For You . Ele também é o quarto artista a obter sete ou mais faixas com certificação de diamante, o que marca pelo menos 10 milhões de unidades equivalentes vendidas.

Além disso, sua colaboração com Madonna e Playboi Carti, Popular, ficou muito mais popular: a música foi certificada como platina pela Recording Industry Association of America. De acordo com a RIAA, a certificação de platina para uma música reconhece 1 milhão de unidades certificadas nos EUA para uma música, e uma unidade equivale a um download permanente vendido ou 150 transmissões de áudio e/ou vídeo sob demanda.

Vale lembrar que ele é um dos três artistas que produziu sete singles de diamante ao longo de sua carreira, ao lado de Rihanna e Post Malone, este último detentor do recorde de mais singles certificados como diamante, com nove.

Vale destacar que o cantor tem mais de 106 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

The Weeknd lança singles da série ‘The Idol’ em vinil compacto

O astro canadense The Weeknd está relançando os sucessos One Of The Girls e Popular juntos em um vinil compacto de 7 polegadas no Brasil através da Universal Music , via Republic Records . O produto já está disponível para pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 .

One Of The Girls conta com a participação da cantora sul-coreana Jennie e da atriz franco-americana Lily-Rose Depp e foi lançado como single em 8 de dezembro de 2023 como o primeiro da série The Idol , da HBO , presente no episódio 4 . A faixa também foi incluída na compilação The Highlights de The Weeknd em 2021.

O single aborda temas relacionados a controle, fama, desejo e Síndrome de Estocolmo .

Já Popular foi lançada por The Weeknd em parceria com o rapper norte-americano Playboy Carti e da popstar Madonna em 2 de junho de 2023 , também presente na série The Idol .

Popular conquistou o Disco de Ouro em países como Nova Zelândia, França, Itália e no Reino Unido , sendo considerada pela revista Rolling Stone uma das melhores canções lançadas naquele ano.

Desenvolvida como uma canção de R&B, Popular faz uma alusão direta ao “fascínio e armadilhas da fama e fortuna” , referindo-se a uma mulher que “fará qualquer coisa para alcançar o status de celebridade”.

A Billboard norte-americana observou que Popular é carregada com “instrumentais de sintetizador estrondosos e percussão vibrante”.