Mayra Dugaich Processo por plágio de Megan Thee Stallion é rejeitado

Na última quinta-feira (20), Megan Thee Stallion obteve uma grande vitória em uma batalha sobre seu hit Savage depois que a juíza Katherine Polk Failla rejeitou o processo de plágio.

A artista foi acusada de copiar uma faixa pouco conhecida pelo produtor James A. Greene, que abriu o processo no ano passado, alegando que o produtor de Savage , J White, teve acesso à sua música, It’s About To Be On .

James Greene alegou que a faixa de Stallion foi copiada de seu trabalho, afirmando que o produtor obteve a faixa por meio de seu empresário.

No entanto, a juíza determinou que não havia provas suficientes para sustentar a acusação e rejeitou o processo por completo, ressaltando que não havia evidências de que Megan Thee Stallion ou a Warner tivessem sequer ouvido a faixa de Greene.

Ela destacou a falta de semelhanças substanciais entre as batidas, padrões de bateria e vocais das duas músicas.

A faixa de Greene não foi amplamente distribuída, o que desempenhou um papel fundamental na rejeição das acusações contra a estrela do hip-hop.

Vale lembrar que Savage fez sucesso em março de 2020 como parte do EP Suga de Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion libera capa alternativa do álbum ‘MEGAN’

A rapper Megan Thee Stallion liberou uma capa alternativa de seu novo álbum MEGAN para a Apple Music.

O disco já está em pré venda nas plataformas digitais. O lançamento está confirmado para o dia 28 de junho.

Vale lembrar que o álbum mais recente da rapper é Traumazine . O disco possui 18 faixas, entre elas Sweetest Pie , com Dua Lipa.

Na capa divulgada anteriormente, a cantora aparece dentro de um casulo.