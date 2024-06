Marcelo de Assis Kehlani lança ‘Crash’ seu novo álbum com 13 faixas inéditas

A cantora e compositora Khelani , indicada duas vezes ao Grammy Awards , lança nesta sexta-feira (21) o tão aguardado quarto álbum de estúdio Crash , que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

Crash conta com 13 faixas inéditas e conta com colaborações de superstars como Young Miko, Omah Lay e Jill Scott .

Sobre o álbum, Kehlani conta: “Um ‘crash’, em qualquer forma, representa o auge de um momento. Não é a ansiedade do antes, nem o lamento depois. É o presente imperativo. Um espaço sem reminiscências, sem remorso e sem reflexões. CRASH ESTÁ AQUI. No meu estado mais livre, mais divertido, mais alto e mais energizado, até agora”.

Kehlani também lançou o videoclipe oficial da faixa-título eletrizante com direção de Gabe Phoenix .

A artista também celebrará o lançamento com os fãs, neste fim de semana, com uma série de eventos exclusivos em lojas de discos em Oakland , na Califórnia (EUA), Los Angeles (sábado, 22 de junho) e Nova York (domingo, 23 de junho). Recentemente, ela iniciou sua residência exclusiva no LIV Las Vegas , no Fontainebleau , com shows adicionais marcados para domingo, 21 de julho e 2 de agosto .

Crash marca o primeiro lançamento de Kehlani em mais de dois anos, após a estreia, em 2022, de seu álbum blue water road , que ficou no topo das paradas. Antes do lançamento do álbum, a cantora lançou seu sucesso do verão After Hours , que acumulou mais de 40 milhões de streams em todo o mundo e 4,6 milhões de streams nos EUA , na primeira semana, marcando a estreia mais forte da carreira da artista.

Aclamada pela Billboard , a faixa produzida por Khris Riddick e Alex Goldblatt foi recentemente nomeada entre as Melhores Músicas de 2024 Até Agora pela Rolling Stone .

After Hours foi acompanhada por um clipe oficial, dirigido por Amber Park e filmado no Fontainebleau em Las Vegas , com uma aparição especial de Cordel “Scatta” Burrell , cujo icônico Coolie Dance Rhythm é sampleado na aclamada faixa, atualmente com mais de 5 milhões de visualizações .

