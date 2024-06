Mayra Dugaich João Gomes lançará novo álbum com participações especiais

O cantor João Gomes se prepara para lançar seu novo álbum na próxima semana. Ele compartilhou no Instagram o que está sentindo com a proximidade da data.

“Tô ansioso pra mostrar esse novo trabalho pra vocês, foram muitos dias e noites dedicados, feito com muito amor e carinho”, afirmou.

“Tem CD novo na área, com grandes participações e com a proposta de a galera dançar, além do romance que a gente canta. A galera vai escutar as músicas e vai dançar ”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.

De acordo com a publicação, o novo disco trará uma nova parceria com Edson e Hudson. Ele foi chamado para cantar com a dupla sertaneja em uma conversa informal.

“Ele [Bruno] ligou para o Edson e aí ele pegou e falou ‘ponho a voz aí pra você’ e aí ele colocou a voz e a gente tá aí com esse feat. Essa canção para mim é uma das melhores ”, revelou.

Vale lembrar que o álbum Vaquejada Tá Na Moda estará nas plataformas digitais a partir da próxima segunda-feira (24).

João Gomes leva quase 60 mil pessoas em seu primeiro São João

O cantor João Gomes se apresentou pela primeira vez no São João de Campina Grande (PB), considerado O Maior São João do Mundo, no dia 7 de junho de 2023. Cerca de 57 mil pessoas lotaram o Parque do Povo para acompanhar o show do cantor, que foi aclamado pela multidão.

“De Campina Grande a Caruaru, a gente mostra o que é o Nordeste, com aquelas músicas que desde que nos entendemos por gente, a gente conhece. Nordeste, invista em sua cultura, o sertão me mostrou que a vida é dura, mas o São João nos abençoou de alegria. Essa é a festa da mais pura magia e eu sou muito feliz, por estar aqui neste grande dia” , disse João Gomes em seu discurso, emocionado.

Já o cantor Luan Estilizado , que se considera campinense, por ter sido criado boa parte de sua vida na cidade, comentou sobre a emoção de cantar no tradicional São João de Campina Grande , “eu sempre fico muito nervoso, já faz uns diazinhos que eu estou pensando ‘qual é a música que eu vou tocar”, disse ele à imprensa.

O cantor Eric Land , responsável pelo hit Esqueceu Foi Porra , ao lado de Tarcísio do Acordeon , também se apresentou no evento e fez a alegria do público, cantando alguns de seus maiores sucessos, como Chorei na Vaquejada e Vaqueira .

Confira: