The Music Journal Brazil Ed Sheeran lança edição especial de ‘X’ com nove faixas bônus

O astro britânico Ed Sheeran lança nesta sexta-feira (21), o álbum X (10th Anniversary Edition), que comemora os 10 anos de seu segundo álbum de estúdio e já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music .

X , lançado originalmente em 2014, foi o catalisador por trás de sua ascensão mundial. O álbum já ultrapassou 22 milhões de vendas globais e gerou os singles de sucesso Don’t, Sing, Photograph e Thinking Out Loud . Além da lista de faixas originais, nove canções bônus estarão presentes nessas edições comemorativas, incluindo I See Fire’ e All of the Stars , dos filmes O Hobbit: The Desolation of Smaug e The Fault In Our Stars , respectivamente.

No mês passado, Ed comemorou o aniversário do álbum com um show especial de uma noite, com ingressos esgotados, no Barclays Center do Brooklyn , nos EUA, onde cantou X na íntegra, incluindo algumas canções pela primeira vez ao vivo.

Ed Sheeran é um artista que definiu uma época e vendeu quase 200 milhões de discos em todo o mundo . Depois de conquistar a América do Norte com sua turnê recordista Mathematics Tour , Sheeran levou recentemente o show que é sucesso de bilheteria ao Sudeste Asiático, EUA e Índia , ao mesmo tempo em que continua a quebrar recordes e a fazer história.

Neste ano, Ed Sheeran se apresenta ainda no Rock in Rio Brasil , no Rio de Janeiro . Atração confirmada para o dia 19 de setembro , o artista será o headliner da data em uma apresentação única no país.

Em entrevista, cantor recordou de momento constrangedor em um quarto de hotel

Ed Sheeran revelou em uma recente entrevista ao podcast Therapuss com Jake Shane o momento constrangedor que passou no quarto de um hotel.

A voz de Thinking Out Loud se lembra de ter ingerido bebido alcoólica e acabou saindo de seu quarto, acreditando que estava entrando no banheiro.

“Eu estava bebendo o licor Cafe Patron e fui para a cama. Eu durmo nu – gosto da liberdade que isso traz à minha vida” , explicou o astro britânico de 33 anos . “Acordei no meio da noite para urinar e abri a porta do banheiro e saí. De repente a porta se fechou e eu abri os olhos e estava no corredor completamente nu sem a chave do meu quarto. Eu estava lá com CCTV (câmera de circuito interno), tipo, ‘F ***’, eu estava olhando em volta e pensando: ‘Como faço para sair dessa?’”, disse.

Contudo, Sheeran conseguiu encontrar auxilio em meio à situação constrangedora e foi até a recepção do hotel em busca de ajuda: “A bandeja do serviço de quarto de alguém estava do lado de fora do quarto com um guardanapo, então peguei o guardanapo, cobri meu lixo e fui para o saguão do hotel, descendo todo o caminho”.

E continuou: “Eram quatro horas da manhã e não havia ninguém lá além de alguém que olhou para mim, e eu estava se apresentando naquele fim de semana e pedi: ‘Você pode, por favor, não contar a ninguém?’”

“Eles vieram e me deixaram entrar no meu quarto e meu segurança apagou a filmagem”, concluiu Ed Sheeran .

Confira a edição comemorativa do álbum X :