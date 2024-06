Mayra Dugaich Toca do Vale faz show com novas músicas no Bumba Meu São João

Na última quarta-feira (19), o cantor Toca do Vale se apresentou na Arena Castelão, em São Luís, no Bumba Meu São João , com apoio do Governo do Estado.

Com a agenda cheia, ele mostra seu novo repertório com as músicas Casca de Bala, Erro Gostoso e Bebida pro Vaqueiro.

O evento que começou no dia 13 e se estende até 21 de junho, tem entrada gratuita para os espectadores, que lotam o espaço com capacidade para 70 mil pessoas.

Vale lembrar que os camarotes são os únicos espaços comercializados pela iniciativa privada, visando atrair turistas e fomentar a economia local durante a temporada junina no Maranhão.

A festa também contou com os shows de Luan Santana, Gustavo Mioto e Felipe Amorim.

Confira: