The Music Journal Brazil MC Daniel se une a MC Don Juan, Zé Felipe e Dennis em ‘Acabou o Amor’

O cantor MC Daniel acaba de lançar uma inédita parceria com MC Don Juan , Zé Felipe e Dennis na faixa colaborativa Acabou o Amor , já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Acabou o Amor , composta por Cantini, Breno Major, Dennis e Suheldo Lima , vem acompanhada de uma batida contagiante e sua letra retrata a história de um término de relacionamento e que o ex vai curtir as noitadas.

Sob produção e direção geral de Mateus Rigola , o videoclipe do lançamento já está disponível no canal oficial da gravadora pelo YouTube .

Com números estratosféricos nas plataformas de música, MC Daniel, que atualmente conta com 12 milhões de ouvintes mensais só no Spotify é um dos maiores fenômenos de seu nicho, e se destaca ao ‘furar a bolha’ e se destacar em todas as mídias, para diversos públicos; prova disso são os grandes comerciais que o artista tem feito, além de uma passagem gloriosa pelo Dança dos Famosos, da Rede Globo.

Cantor é novo garoto propaganda de rede de fast food

MC Daniel foi anunciado na última quarta-feira (1) como garoto propaganda da rede de fast food KFC . Em uma nova campanha publicitária, o artista atuará na promoção do novo produto da empresa, intitulado Cubinhos de Frango .

“Sou apaixonado por frango frito desde pequeno, por isso, fechar parceria com uma marca mundialmente conhecida e com tanta credibilidade, como o KFC, é a realização de um sonho e o match perfeito! Estou super feliz porque sei que vamos entregar ao público algo realmente único, marcante e especial” , conta o artista e empresário.

Daniel Amorim Nicola tem 25 anos e nasceu em Taboão da Serra , na Grande São Paulo. O MC, que despontou em 2022 e se tornou uma das sensações do funk muito além de São Paulo, é famoso por hits como Revoada e Tubarão Te Amo , que também viralizaram no TikTok .

Com uma personalidade alegre, divertida e sempre bem humorada, ele conquistou o carinho de uma legião de fãs. Atualmente, ele conta com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, tem feito muitas participações em programas de TV, e também atuado como empresário para apoiar e emergir artistas do trap e do funk.

“O KFC é uma marca criativa e inovadora, muito alinhada à irreverência e ao carisma do MC Daniel. E o fato de o frango ser uma de suas comidas favoritas torna essa conexão ainda mais autêntica. A campanha digital é uma maximização do lançamento dos Cubinhos de Frango, que veio para suprir uma nova ocasião de consumo junto ao público mais jovem”, destaca Willy Campos , diretor de marketing do KFC no Grupo IMC .