Mayra Dugaich BLACKPINK: Turnê ‘BORN PINK’ ganhará exibição nos cinemas

Nesta quinta-feira (20), foi anunciado que o show do grupo feminino de K-pop BLACKPINK para celebrar seu oitavo aniversário será exibido telas de cinema em todo o mundo.

O filme distribuído pela Trafalgar Releasing e CJ 4DPLEX vai comemorar a turnê de maior bilheteria de um artista asiático e um grupo feminino na história em uma variedade de formatos, incluindo ScreenX, 4DX e ULTRA 4DX.

O filme dirigido por Yoondong Oh e Geun Min narrará a turnê mundial que tocou para 1,8 milhão de fãs em todo o mundo em apoio ao segundo álbum do BLACKPINK de 2022, BORN PINK. O longa estreará em mais de 110 países, o que, segundo um comunicado, o tornará o maior lançamento global de um evento de cinema de todos os tempos para um grupo feminino.

“Estamos muito satisfeitos em colaborar mais uma vez com nosso parceiro de longa data, CJ 4DPlex, para o novo lançamento do BLACKPINK “, disse o CEO da Trafalgar, Marc Allenby, em um comunicado. “ Desde sua estréia, testemunhamos a ascensão exponencial do BLACKPINK para se tornar um dos maiores nomes da música com um enorme apelo global. Os cinemas são o local perfeito para aproveitar o poder de sua base de fãs dedicada, e estamos ansiosos para receber os BLINKs de todo o mundo para aproveitar este evento teatral imperdível a partir de 31 de julho”.

Vale lembrar que o show BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS estreia no dia 31 de julho.

Os ingressos para o filme estarão à venda a partir das 11h em 27 de junho, já na Coreia do Sul os ingressos serão vendidos a partir de 17 de julho.

Lisa, do BLACKPINK, assina contrato com a Sony Music

A renomada cantora, dançarina e rapper Lisa , integrante da girlband coreana BLACKPINK , juntamente com a LLOUD CO ., anunciou seu novo contrato com a Sony Music Entertainment . Sob o novo acordo, a estrela pop lançará sua nova música solo e terá a propriedade total de todas as suas gravações. Ela pertencerá ao cast da RCA Records .

Esta abordagem centrada no artista demonstra ainda mais a capacidade de Lisa de romper barreiras na indústria da música.

“Estou super animada por me juntar à família Sony e estou confiante de que eles são a melhor equipe para criar um movimento maior em minha carreira solo. Estou ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que temos preparado” , celebra Lisa .

Peter Edge e John Fleckenstein , executivos da RCA Records também comemoraram o novo acordo com Lisa, reconhecendo-a como “uma força global inegável” : “Estamos incrivelmente orgulhosos de nos associarmos a Lisa e LLOUD CO.! Lisa é um talento multidimensional e uma força global inegável. Estamos emocionados em dar as boas-vindas a ela e sua equipe à família Sony”.

Com este novo acordo com a Sony , a artista continua a solidificar seu lugar como uma força global, já que o selo é lar de alguns dos artistas mais proeminentes e criativos do mundo, incluindo A$AP Rocky, Becky G, Doja Cat, Foo Fighters, Justin Timberlake, KAYTRANADA, Latto, Mark Ronson, P!NK, Steve Lacy, SZA, Tems, Tate McRae, Victoria Monet e WizKid .

Lisa é integrante do grupo de k-pop BLACKPINK , um dos mais populares deste século. Ela já quebrou vários recordes globais como artista solo, desde o lançamento de seu EP Lalisa em 2021, quando ela se tornou a primeira artista feminina a vender quase 750 mil cópias na primeira semana na Coreia do Sul .

Com os singles Lalilsa e Money , a cantora alcançou o TOP 10 na parada global Billboard 200 , além de quebrar três recordes mundiais no Guinness Book em 2023 como a artista de K-pop com mais seguidores no Instagram , que atualmente contabiliza 102 milhões de fãs .

Além da música, Lisa está pronta para estrelar na próxima temporada da série de sucesso da HBO , The White Lotus , a terceira da franquia, marcando sua grande estreia nas telas.

A produção audiovisual está sendo filmada em sua terra natal, na Tailândia .

