Marcelo de Assis Lauana Prado se une a Zé Neto e Cristiano na inédita ‘Sombra Desconhecida’

Uma das artistas mais relevantes da música atual, Lauana Prado surpreendeu ao gravar o maior audiovisual da sua carreira em 17 anos , com uma estrutura gigantesca, digna de grandes artistas internacionais. Gravado em maio, em São Paulo , com canções inéditas e participações especiais , o projeto Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera se tornou um dos projetos mais aguardados pelo público neste ano.

Agora, Lauana Prado anuncia, para esta sexta-feira (20), em todas as plataformas digitais pela Universal Music , a primeira música do audiovisual, intitulada Sombra Desconhecida , que conta com a colaboração da dupla Zé Neto e Cristiano . A moda também ganhará um vídeo que será divulgado no YouTube da cantora no dia 21, a partir das 11h.

“Estou feliz demais! Não vejo a hora de soltar no mundão ‘Sombra desconhecida’ completa para todo mundo ouvir. Eu já comecei a dar spoiler nas redes sociais, a cantar nos meus shows e tem sido muito especial. A galera já canta a música e no digital ela já entrou em alta antes mesmo do lançamento” , comemora Lauana Prado .

As expectativas são grandes. Além de Lauana Prado , que consolidou seu espaço no mercado musical, a canção conta com a participação de Zé Neto e Cristiano , uma das duplas mais queridas pelo público apaixonado por sertanejo: “É uma honra contar com a parceria de Zé Neto e Cristiano nesse momento tão importante na minha carreira. Eles são amigos muito especiais, que eu admiro, além de grandes artistas”, celebra a cantora.

O anúncio do lançamento do feat gerou grande comoção nas redes sociais. Os fãs de ambos os artistas comemoraram empolgados, com comentários como “Já é hit, meu povo”, “Já é sucesso” e “Essa é pancada”.

A dupla Zé Neto e Cristiano também está ansiosa: “Estamos muito animados, adoramos a música desde quando ouvimos a guia, e ficamos ainda mais felizes com o resultado final do áudio e vídeo, que ficaram incríveis! Que seja mais um sucesso de Lauana Prado, agora com Zé Neto & Cristiano. Achamos que a música tem muito potencial pra isso e estamos ansiosos pra mostrar logo para os nossos fãs!” , explicaram.

Sombra Desconhecida é a primeira música apresentada do audiovisual Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera , que marca uma série de lançamentos que acontecerão até o final do ano. O start na estreia do audiovisual chega em um momento de conquistas importantes, que colocaram Lauana no hall de grandes artistas brasileiros. A cantora acabou de concorrer à 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira , na categoria Intérprete Sertanejo, concorrendo ao lado de Ana Castela , P aula Fernandes, Simone Mendes e Roberta Miranda .

Neste ano, Lauana Prado também realizou um sonho de sua carreira: lançou uma música com a dupla Jorge e Mateus , chamada Haverá Sinais , que conquistou o público e se tornou Top 1 Spotify Brasil , reforçando a potência da união das maiores vozes do país.

O audiovisual Lauana Prado Transcende – ao vivo no Ibirapuera tem produção musical de Eduardo Pepato , profissional renomado no mercado fonográfico por ser o responsável por grandes hits de sucesso e produzir os maiores artistas do Brasil. O projeto, que tem um repertório repleto de canções inéditas, teve a gravação produzida pela Box com apoio da Agência T, Groupe 360 e a realização da Universal Music, GTS e LP Music Business .

Sobre Lauana Prado

A cantora e compositora Lauana Prado é natural de Goiânia , mas foi em Tocantins , lugar com forte influência da música sertaneja, que ela se apaixonou pelo gênero, ainda criança. Com mais de 17 anos de estrada, a artista se destaca no mercado musical.

Em 2018, assinou com a Universal Music e lançou seu EP de estreia. O projeto trouxe o hit Cobaia , que conquistou o Brasil e fez de Lauana a única artista brasileira a entrar no Top 100 Global do YouTube daquele ano, com os hits mais ouvidos mundialmente.

Entre os destaques de sua trajetória estão o segundo audiovisual da carreira, nomeado Livre , que teve indicação ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Música Sertaneja . As músicas Viva Voz e Sua Mãe Tá Nessa entraram nas listas das mais ouvidas nas rádios do Brasil. Lançado em 2023, o audiovisual Lauana Prado: Ao Vivo em Brasília , considerado o trabalho mais ambicioso da carreira da artista, a posicionou como um dos principais nomes do sertanejo.

Ao lado de Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Daniel e Chitãozinho & Xororó , a cantora e compositora Lauana Prado foi indicada ao Grammy Latino de 2023 com o álbum Raiz primeira edição do projeto, lançada em 2022. Foi a terceira vez consecutiva em que a artista foi indicada à categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja .

A cantora também lançou a sua festa RAIZ , evento que vai percorrer todo o país em 2024. Com o slogan “A festa mais RAIZ desse Brasil” , o projeto tem a proposta de conectar gerações, trazendo um setlist com regravações de clássicos da música brasileira.

A festa já aconteceu em Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte , tendo datas anunciadas em Londrina e uma versão exclusiva da festa será apresentada na Festa do Peão de Barretos e na Rodeio de Jaguariúna , alguns dos maiores rodeios do Brasil.

Já o álbum Raiz Goiânia , conquistou o TOP 1 Álbum no Spotify , sendo o mais ouvido no Brasil. Neste álbum se destacou o clássico Escrito nas Estrelas , uma regravação do clássico lançado em 1985 por Tetê Espíndola , que viralizou nas redes sociais quando a participante do reality show A Fazenda , Mari Fu , virou meme cantando a música.

A versão de Lauana Prado conquistou TOP 1 do Spotify Brasil e TOP 30 Spotify Global na principal plataforma de áudio no mundo. Em 2024 a cantora também é participação especial em Haverá Sinais da dupla Jorge e Mateus , canção que conquistou o TOP 10 Spotify Brasil .