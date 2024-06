Katy Perry escala Dr. Luke e Max Martin para novo álbum Nesta quarta-feira (19), foi confirmado que Katy Perry trabalhou com alguns dos produtores que ajudaram a criar os sucessos em Teenage Dream e Prism, no seu novo álbum. Segundo a Rolling Stone, a cantora pop se reconectou com Max Martin, Dr. Luke, Stargate, entre outros para o KP6, seu próximo álbum em mais de quatro […]

