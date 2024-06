Mayra Dugaich Feid irá se apresentar na abertura da Copa América 2024

Foi anunciado na última terça-feira (18), que o cantor colombiano Feid vai se apresentar na abertura da Copa América 2024 . O show será antes do jogo entre Canadá e Argentina.

O campeonato começa no dia 20 de junho e acontece nos Estados Unidos. A partida será no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

“Quero compartilhar com vocês uma notícia muito espetacular, muito chocante, papai! E o Ferxxo vai cantar na abertura da CONMEBOL Copa América ”, anunciou.

“Viveremos uma festa de abertura inesquecível. O continente vibrará! ”, comemorou o cantor.

Vale lembrar que Feid já foi indicado 9 vezes ao Grammy Latino. Na edição deste ano do Latin American Music Awards, ele ganhou cinco prêmios.

Feid: sucesso da turnê ‘Ferxxocalipsis’ completa primeiro mês com shows lotados

O astro latino Feid acaba de completar o primeiro mês de sua já bem sucedida turnê mundial Ferxxocalipsis com shows lotados nos diversos locais por onde se apresentou.

Feid, que tem ganhado destaque no mercado internacional, iniciou sua nova série de shows internacionais

no Golden 1 Center na cidade de Sacramento , na Califórnia (EUA) no dia 24 de abril . Na ocasião, o cantor surpreendeu os fãs com a alta tecnologia desenvolvida para seu palco, com telas digitais imensas que permitem dimensionar a imagem do astro latino em um stage de 360 graus . Esta estrutura dá oportunidade aos fãs de Feid de estarem mais próximos de seu ídolo.

Outro ponto interessante da Ferxxocalipsis Tour é o que foi pensado para as performances de Feid : no design de palco, alguns globos inspirados nos bailes da Disco Music dos anos 1970 dão o tom ideal para que o artista entre na atmosfera dançante de suas canções.

Tal estrutura desenvolvida para os novos shows de Feid mostram o crescimento flagrante de seu apelo artístico: ele entrou em uma migração de apresentações pequenos locais durante seus EUA em um curto período de 2 anos para o status de superestrela latina .

Quem é Feid?

Feid , cujo nome verdadeiro é Salomón Villada Hoyos , é um cantor, compositor e produtor discográfico colombiano nascido em 19 de agosto de 1992 . Ele começou a ganhar destaque na indústria da música por compor canções célebres como Secretos de Reykon e Ginza de J Balvin . Seu álbum de estreia, Así como suena , foi lançado em novembro de 2017 e incluiu os sucessos Qué raro com J Balvin e 911 com Nacho .

O cantor conquistou notoriedade internacional com o lançamento do disco 19 , lançado em maio de 2019, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Urbana . Já o seu seu terceiro álbum, Ferxxo (Vol. 1: M.O.R) , lançado em abril de 2020, alcançou a posição número 27 no Top Latin Albums da Billboard .

Além disso, Feid lançou Inter Shibuya – La mafia em agosto de 2021, mostrando uma faceta mais madura de sua música, e Feliz cumpleaños , Ferxxo, te pirateamos el álbum em setembro de 2022, após uma filtragem antecipada do álbum. Em 2023, ele lançou o single Classy 101 com Young Miko , que estreou no número 99 no Billboard Hot 100 .

Atualmente, Feid é uma figura influente no cenário da música urbana , com contribuições marcantes em gêneros como reggaeton, trap e pop latino .

