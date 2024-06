Mayra Dugaich Wesley Safadão reuniu fãs e convidados especiais em Ibiza

No último domingo (16), o Fantástico mostrou os bastidores do show de Wesley Safadão em Ibiza, na Espanha.

“Nós temos público aqui de todos os estados do Brasil, da América, e da Europa também reunido. Esse é o mínimo que a gente pode fazer: é dar o nosso melhor para que todas as pessoas se divirtam” , disse Safadão.

O cantor Léo Santana foi um dos convidados especiais.

“Eu me sinto muito especial porque em meio a tantos artistas que o nosso país tem, ele escolheu a dedos assim, quem de fato era para participar desse evento. A mensagem que eu sempre deixo em qualquer lugar que eu vou aquele som preto, periférico, que vem quebrando barreiras a cada apresentação “, afirmou.

Vale destacar uma surpresa feita pelo cantor. Três fãs foram selecionadas para assistir o show de um lugar privilegiado, uma varanda onde foram recebidas por Wesley.

Guilherme e Benuto se unem a Wesley Safadão na inédita ‘Milionário’

A dupla Guilherme e Benuto uniu suas vozes com a do cantor Wesley Safadão na inédita faixa Milionário , que entrou nas plataformas digitais pela Sony Music em 8 de setembro de 2023. O single animado promete embalar as festas e reuniões de fim de ano, a letra brinca com a pessoa que mesmo “lisa” continua luxando com bebida.

Em cima do palco, Guilherme & Benuto e Wesley Safadão demonstraram muito entrosamento, já criando coreografia para a música animada.

“Eu e o meu irmão ouvimos de tudo, em todos nossos projetos gostamos de misturar diversos ritmos, traz uma leveza e animação para o projeto. Ficamos felizes demais quando nosso amigo Wesley Safadão topou cantar com essa gente, só ele conseguiria transmitir a vibe que a ‘Milionário’ precisava, vejo muito potencial na canção ser o hit deste fim de ano” , comenta Benuto .

“Quando recebemos a música, a gente sabia que tinha que gravar, combina muito com a gente, sempre gostamos de beber, nos identificamos muito, acredito que vai trazer a identificação com muitas pessoas e situações. Espero que ‘Milionário’ anime muitas festas por aí” , comenta Guilherme .