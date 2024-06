Marcelo de Assis Tomorrow x Together anuncia ‘Hyperfocus’, concerto em realidade virtual

O grupo de K-pop Tomorrow x Together anunciou nesta segunda-feira (17) o inédito show Hyperfocus , baseado em realidade virtual . De acordo com a Billboard, o espetáculo acontecerá em cinco cidades diferentes e contará com os membros Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e HueningKai .

A performance do grupo em Hyperfocu s permitirá que os fãs se aproximem e conheçam pessoalmente todos os integrantes.

“Temos pensado em como nos aproximar dos nossos fãs e este concerto VR é uma oportunidade para o fazermos. Esperamos que esta experiência seja uma lembrança querida para nossos fãs, assim como foi para nós” , disse o Tomorrow x Together em um comunicado oficial enviado à imprensa.

Quem é o Tomorrow x Together?

Tomorrow X Together , também conhecido como TXT , é um grupo de K-pop formado pela Big Hit Music , parte da HYBE Labels . O grupo é composto por cinco membros Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Huening Kai . Eles estrearam em 4 de março de 2019 com o mini álbum The Dream Chapter: STAR . São conhecidos por sua música e performances enérgicas.

Tomorrow x Together já se uniu ao Jonas Brothers

O grupo se uniu ao trio norte-americano Jonas Brothers para uma colaboração épica. As super estrela lançaram o single Do It Like That em 7 de julho de 2023 em todas as plataformas digitais.

Do It Like That , produzido pelo megaprodutor Ryan Tedder , chegou com a promessa de ser o hino de verão do hemisfério norte daquele ano.

Grupo esteve entre os nomes do K-pop mais vendidos de 2023

A IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) liberou em 2023 duas listas com resultados comerciais: uma com os álbuns mais vendidos e com maior número de streamings em 2023 e outra dos artistas que mais venderam e o K-Pop está em ambas.

Ocupando o segundo lugar na lista de artistas que mais venderam está o Seventeen , seguido pelo Stray Kids. Tomorrow X Together e NewJeans ocupam a posição a sétima e oitava posição, respectivamente.