The Music Journal Brazil Sabrina Carpenter revela ‘estranheza’ ao trabalhar com Kim Kardashian

A cantora pop Sabrina Carpenter revelou uma certa ‘estranheza’ em trabalhar com a famosa socialite Kim Kardashian em uma campanha publicitária para a linha de lingeries Skims .

Carpenter realizou este trabalho enquanto realizava os shows de abertura da The Eras Tour de Taylor Swift .

A jovem artista de 25 anos abriu os shows de Swift nas etapas do México, América do Sul, Austrália e Cingapura .

Em uma recente entrevista à Rolling Stone, Sabrina Carpenter falou sobre a experiência em trabalhar com Taylor Swift : “Eu a considero em um escalão tão diferente. Eu nunca poderia comparar minha vida, minha carreira, minha trajetória com algo próximo ao que ela fez”, disse.

E continuou: “Somos muito, muito verbais uma com a outra sobre nosso amor e admiração mútuos … Ela tocou para mim (sua música) mas papai, eu a amo antes de ser lançada”.

Carpenter também reconheceu a confusão de alguns fãs sobre sua decisão em trabalhar com Kim Kardashian , que ficou famosa por ter travado um embate de anos com Taylor Swift por causa do tratamento dado pelo seu ex-marido, o rapper Kanye West , à cantora pop.

“Nesse cenário, tenho sido muito, muito comunicativa com ela (Taylor) sobre essa situação, e eu a amo muito e a apoio até o fim” , pontuou. “Então não foi estranho para mim, mas sei que as pessoas simplesmente dizem coisas porque é tudo o que têm tempo para fazer.”

Cantora anunciou ‘Short N’ Sweet’ em edição especial de vinil azul

Short n’ Sweet mostra o espírito cintilante de Sabrina Carpenter , uma pocket-sized popstar com uma presença artística grandiosa, que acaba de anunciar o seu novo álbum em uma edição especial em vinil azul pela Universal Music , via Island Records . O produto já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

Este é o sexto álbum de estúdio de Sabrina Carpenter , que também estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 23 de agosto deste ano. A primeira faixa de destaque, Espresso , se tornou um hit global, alcançando a quarta posição na cobiçada lista Hot 100 da Billboard.

Além disso, Sabrina Carpenter ampliou sua gama de fãs ao se apresentar no Brasil em 2023 como convidada de Taylor Swift para a turnê The Eras .

Artista alcança o topo do Spotify

Sabrina está ocupando as duas primeiras posições no Top 50 Global do Spotify . Os singles Please Please Please e Espresso somaram, juntos, mais de 23,2 milhões de reproduções em apenas 24 horas .

Usuários da plataforma de streaming relataram que as músicas tem sido reproduzidas em suas contas de forma automática, ou seja, ao terminar de ouvir uma música, independentemente do gênero ou artista, logo começa a tocar as faixas de Sabrina .