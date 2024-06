The Music Journal Brazil Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, cancela show de última hora

A lendária roqueira Stevie Nicks , de 76 anos , foi forçada a cancelar o seu show na noite do último sábado (15) que aconteceria no Hersheypark Stadium , na Pensilvânia (EUA).

O motivo alegado pela artista foi “doença na banda” , segundo um comunicado de imprensa divulgado nos perfis oficiais de Stevie Nicks nas redes sociais.

“”Lamentavelmente, devido a doença da banda, a apresentação desta noite foi adiada. Por favor, guardem seus ingressos. Uma nova data será anunciada em breve” , disse o comunicado emitido às 17h30 do último sábado, no horário local.

Esperava- se que Stevie Nicks subisse ao palco no último show de sua turnê Live in Concert Tour , que rodou os EUA. Quando o show foi cancelado, as portas já estavam abertas e os fãs já estavam na fila para entrar no local do show.

Agora, Nicks deve seguir para a Europa onde se apresentará no mês de julho nas cidades de Dublin , Glasgow, Manchester e Londres , antes de seguir para a Bélgica e Holanda .

Em seu setlist , estarão clássicos de sua carreira solo como Outside the Rain , além de Dreams , sucesso do álbum Rumours do Fleetwood Mac .

Rumours de Fleetwood Mac cresceu 200% ns plataformas após morte de Christine McVie

Após a triste notícia da morte de Christine McVie , o clássico álbum Rumours do Fleetwood Mac , um dos discos mais vendidos da história da indústria musical, teve um grande aumento de acessos nas plataformas digitais.

McVie , que estava por trás de muitos dos maiores sucessos do grupo, incluindo Little Lies, Don’t Stop, Everywhere e Songbird , morreu no dia 30 de novembro de 2023 , aos 79 anos .

Nos dias seguintes, o interesse dos assinantes pelo catálogo do Fleetwood Mac nas plataformas digitais cresceu 200% , fazendo com que Rumours , lançado originalmente em 1977, subisse 15 posições e entrando no TOP 10 no Reino Unido .

Além disso, a coletânea que celebra os 50 anos do grupo, Don’t Stop , subiu nove posições nos charts da região britânica.