Mayra Dugaich Sean Combs devolve ‘chave’ da cidade de Nova York

O rapper e produtor Sean Combs , também conhecido pelo nome artístico de Puff Daddy, devolveu a “chave” da cidade de Nova York que recebeu do prefeito Eric Adams em 2023.

Ele enviou uma carta ao artista em 4 de junho, pedindo que Diddy devolvesse a chave da cidade após denúncias de agressão e tráfico sexual.

“Condeno veementemente essas ações e manifesto solidariedade a todas as sobreviventes de violência doméstica e de gênero”, afirmou.

De acordo com o site oficial da prefeitura de Nova York, a chave é concedida a “ indivíduos cujo serviço ao público e ao bem comum atinge o mais alto nível de realização e que atuam como modelo para colegas e futuros nova-iorquinos “.

Vale lembrar que Diddy foi filmado agredindo a ex-namorada Casandra Ventura e admitiu o crime.

Sean Combs foi acusado de estupro e tráfico sexual nos EUA

Sean Combs foi acusado de estupro, abuso e tráfico sexual pela sua ex-namorada, a cantora Casandra Ventura, antes do término do relacionamento em 2019. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, reveladas em novembro de 2023.

De acordo com um relato de Ventura, Sean Combs “ a sujeitou a um padrão de controle e abusos ao longo de cerca de uma década ” e que o rapper passou a “ impor um padrão de controle e abuso que incluía forçá-la a usar drogas, agredi-la e estuprá-la, com direito até a filmagens na presença de garotos de programa ”.

A situação, que foi relatada no processo que está em trâmite no tribunal federal de Manhattan, revela que Sean Combs era adepto do voyeurismo e que ele teria se masturbado várias vezes ao ver garotos de programa fazendo sexo com Casandra Ventura e realizando gravações desses atos.

“Depois de anos em silêncio e trevas estou, finalmente, pronta para contar a minha história e para falar em meu nome e em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso nos seus relacionamentos”, disse a cantora como revelado no The New York Times.

Além disso, Sean Combs é observado como uma pessoa “ extremamente violenta ” e que teria forçado a namorada a consumir “grandes quantidades de drogas ”.

