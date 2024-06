Sam Feldt, JVKE e Anitta lançam a inédita e vibrante ‘Mi Amor’ Nesta sexta-feira (14), os artistas Sam Feldt e JVKE se unem à popstar brasileira Anitta para lançar a vibrante faixa de latin dance-pop Mi Amor, que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via Epic Amsterdam. JVKE, que conquistou mais de 1 bilhão de streams com Golden Hour e Anitta, uma potência global com […]

