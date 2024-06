Marisa Monte fará show com orquestra sinfônica da USP Na última terça-feira (11), a cantora Marisa Monte anunciou um show gratuito na USP, no próximo dia 22 de junho, às 15h, na Praça do Relógio, em São Paulo. Ela irá se unir a Orquestra Sinfônica da USP (Osusp) em um concerto que celebrará os 90 anos da Universidade. Vale destacar que o evento arrecadará […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Marisa Monte fará show com orquestra sinfônica da USP