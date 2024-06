Mayra Dugaich Chaka Khan canta seus hits no Tiny Desk

Na última terça-feira (11), a cantora Chaka Khan cantou seus hits e celebrou a cultura afro-americana na série especial da rádio NPR , Tiny Desk .

Ela interpretou faixas como Tell Me Something Good, What Cha’ Gonna Do For Me e I’m Every Woman.

Vale lembrar que Chaka Khan é conhecida como a Rainha do Funk.

Ela iniciou a carreira na década de 1970 com a banda Rufus, Khan criou um legado que inclui 22 álbuns, 10 Grammys, incursões no jazz e no teatro e colaborações com Prince, Stevie Wonder, Joni Mitchell e Quincy Jones.

Seu disco mais recente é Hello, happiness , lançado em 2019.

Assista: