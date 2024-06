Paul McCartney anuncia shows na América do Sul Na última segunda-feira (10), o ex-Beatle Paul McCartney anunciou uma turnê pela América do Sul ainda em 2024. O cantor passará por cinco cidades. “Paul trará sua aclamada turnê ‘Got Back’ para a América do Sul ainda este ano, com shows no Uruguai, Argentina, Chile e Peru”, afirmou o comunicado no Instagram. A turnê começa em […]

