Mamma Bruschetta é internada em hospital em São Paulo Com diagnóstico de pneumonia, Mamma Bruschetta, está internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Na última segunda-feira (10), após se queixar de falta de ar, ela ficou internada para a realização de exames. Vale lembrar que no começo do ano a apresentadora passou nove dias hospitalizada em virtude de um quadro de pneumonia […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Mamma Bruschetta é internada em hospital em São Paulo