Gravações da 3ª temporada de ‘Euphoria’ devem iniciar este ano A produção de novos episódios da terceira temporada série Euphoria deve ser gravada ainda em 2024 e para ser lançada em 2025. De acordo com o Deadline, as filmagens terão que ser feitas de acordo com a programação de membros do elenco como Eric Dane, que vão trabalhar em outras séries. Vale lembrar que em […]

