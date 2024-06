Anahí manda indireta a Christian Chávez sobre fraude no RBD Na última segunda-feira (10), o cantor Christian Chávez falou com a imprensa mexicana ao chegar no país após uma temporada no Brasil. “Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Olha, eu sei que é [um assunto] delicado. Mas por tudo isso, é melhor que as pessoas [adequadas] se encarreguem da […]

Anahí manda indireta a Christian Chávez sobre fraude no RBD