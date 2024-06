Taylor Swift canta ‘Crazier’ pela primeira vez em 15 anos No último sábado (8), a cantora Taylor Swift cantou a faixa Crazier no show em Edimburgo, na Escócia. A música está presente na trilha sonora de Hannah Montana: O Filme. “Ganha pontos se souber essa canção, já que é muito, muito velha”, disse antes de começar a cantar. “Edimburgo!!! Você realmente me impressionou este fim de […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Taylor Swift canta ‘Crazier’ pela primeira vez em 15 anos