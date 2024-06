Rosalía afirma que está trabalhando em álbum inédito A cantora Rosalía confirmou nas redes sociais que está trabalhando no novo álbum, no ultimo domingo (9). “Por enquanto ainda estou trabalhando no novo álbum e só posso dizer que a espera valerá a pena”, escreveu. Ela também aproveitou para comemorar a marca de 1 bilhão de streams na faixa Despechá. “Acabei de descobrir que […]

