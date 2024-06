Roberto de Carvalho lança nova música e clipe com Rita Lee No último domingo (9), Roberto de Carvalho lançou no Fantástico, uma música inédita e o clipe que fez com Rita Lee, que morreu há pouco mais de um ano, vítima de um câncer de pulmão. A faixa inédita é uma versão de Volare, de Domenico Modugno, com adaptações na letra feitas por Rita e Roberto. […]

