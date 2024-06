Marvel divulga novo teaser do filme ‘Deadpool & Wolverine’ No último sábado (8), a Marvel Studios liberou um novo teaser de Deadpool & Wolverine. As imagens trazem um novo personagem, o teaser mostra as pernas da Lady Deadpool. Ainda não foi revelado quem a interpreta. Matthew Macfadyen, Jennifer Garner, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams e Karan Soni estão no elenco com […]

