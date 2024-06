Mayra Dugaich Espetáculo ‘Crystal’ do Cirque du Soleil estreia no Brasil

O novo espetáculo do Cirque Du Soleil estreia na próxima quinta-feira (13), no Rio de Janeiro. Ele já foi visto por mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo e une a arte do circo com patinação no gelo.

A temporada em São Paulo está programada para começar em julho, com datas até outubro.

Vale destacar que Crystal , espetáculo da companhia canadense, foi criado em 2017 e é a 42a produção do Cirque du Soleil.

“É sempre extraordinário para a IMM poder proporcionar a experiência única do Cirque du Soleil ao público brasileiro. Desde 2017 promovemos espetáculos inéditos da companhia aqui no país e é, com imenso orgulho, que nos juntamos à Porto para trazer Crystal, uma produção única que une o talento ímpar da companhia canadense numa produção de complexidade ímpar, ao ser realizada no gelo. Tenho certeza que o público ficará fascinado.” disse Alan Adler, CEO da IMM.

Vale lembrar que a Companhia apresenta versões próprias das músicas de Beyoncé, U-2 e da cantora Nina Simone.