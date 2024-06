Marcelo de Assis Paul McCartney

One Hand Clapping , de Paul McCartney e Wings , acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo pela Universal Music , via Capitol Records . Este é um álbum ao vivo gravado há quase 50 anos e que será lançado oficialmente no dia 14 de junho de 2024 .

Este trabalho histórico dos Wings , banda a qual Paul McCartney fez parte antes de sua bem sucedida carreira solo, iniciou como um documentário dirigido por David Litchfield . Foi gravado durante quatro dias em agosto de 1974 nos estúdios Abbey Road , em Londres .

Agora, One Hand Clapping está disponível para pré-venda aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 339,90 .

O filme apresenta a banda tocando ao vivo no estúdio e gravando um possível álbum ao vivo, além de entrevistas em off com os membros da banda. As músicas incluem vários sucessos de McCartney, Wings e dos Beatles , bem como algumas covers.

Embora um folheto de vendas para a TV tenha sido feito, tanto o filme quanto o álbum nunca foram lançados na época. Nas décadas seguintes, eles foram frequentemente pirateados, e várias faixas foram lançadas em edições especiais de outros álbuns de McCartney e Wings .

O longa-metragem foi lançado em 2010 como parte integrante do box da reedição de Band on the Run , o primeiro lançamento na Paul McCartney Archive Collection .

Confira o conteúdo completo de One Hand Clapping de Paul McCartney & Wings :

Disco 1

Lado A

1. One Hand Clapping 02:15

2. Jet 03:59

3. Soily 03:55

4. C Moon/Little Woman Love 03:19

5. Maybe I’m Amazed 04:52

6. My Love 04:15

Lado B

1. Bluebird 03:27

2. Let’s Love 01:09

3. All of You 02:04

4. I’ll Give You a Ring 02:03

5. Band on the Run 05:20

6. Live and Let Die 03:26

7. Nineteen Hundred and Eighty-Five 05:50

8. Baby Face 01:56

Disco 2

Lado C

1. Let Me Roll It 04:28

2. Blue Moon of Kentucky 03:05

3. Power Cut 01:33

4. Love My Baby 01:13

5. Let It Be 01:02

6. The Long and Winding Road/Lady Madonna 02:10

Lado D

1. Junior’s Farm 04:17

2. Sally G 03:28

3. Tomorrow 02:12

4. Go Now 03:35

5. Wild Life 04:30

6. Hi, Hi, Hi 03:57