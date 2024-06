Os Paralamas do Sucesso relança ‘Vital e Sua Moto’ em vinil vermelho Os Paralamas do Sucesso, uma das grandes bandas do rock nacional, está relançando o clássico Vital e Sua Moto em uma edição especial em vinil compacto vermelho translúcido aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 129,90. O disco traz os clássicos Vital e sua Moto e Patrulha Noturna. Item raro no mercado, o primeiro […]

