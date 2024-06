Filme ‘Guerra Civil’ estreia no streaming O filme Guerra Civil, com Wagner Moura e Kirsten Dunst, já está disponível no streaming. Ele pode ser visto por aluguel digital no Prime Video. O longa mostra um futuro distópico, onde um grupo de jornalistas percorre os Estados Unidos durante um intenso conflito que envolve toda a nação. Vale lembrar que Guerra Civil foi […]

Filme ‘Guerra Civil’ estreia no streaming