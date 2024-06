‘Coming Soon’: Lisa libera teaser de nova música solo Na última quinta-feira (6), a cantora Lisa postou um vídeo nas redes sociais com um trecho de sua nova música solo. “Coming Soon – Lisa”, escreveu na legenda. A cantora também compartilhou o link de pré-save da faixa, o que indica que a espera dos fãs da integrante do grupo Blackpink por um novo lançamento […]

