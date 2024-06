Sabrina Carpenter libera teaser do clipe de ‘Please Please Please’ Na última quarta-feira (5), a cantora Sabrina Carpenter liberou o teaser do videoclipe do novo single Please Please Please. “Por favor, Por favor, Por favor, Não me faça chorar. Acabei de fazer uma maquiagem muito bonita”, canta ela. A faixa faz parte do novo álbum da cantora. Com lançamento confirmado para o dia 23 de […]

Home

Gente

Parceiros

TMJ Brasil

Sabrina Carpenter libera teaser do clipe de ‘Please Please Please’