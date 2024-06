Paulo Ricardo pede na Justiça proibição do uso da marca RPM O cantor Paulo Ricardo pediu na Justiça a proibição do uso da marca RPM pelo guitarrista Fernando Deluqui. De acordo com o colunista Rogério Gentile do UOL, a Justiça acatou o pedido do cantor. O guitarrista tem feito shows pelo país com três novos parceiros. Vale lembrar que Paulo Ricardo se apresentou pela vez última vez […]

