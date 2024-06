Mayra Dugaich Billie Eilish lança videoclipe de ‘Chihiro’

Nesta quinta-feira (6), a cantora Billie Eilish lançou o clipe de Chihiro , música que é inspirada no anime A Viagem de Chihiro , de Hayao Miyazaki.

O segundo videoclipe do novo álbum Hit Me Hard And Soft tem a participação do ator Nat Wolff.

Vale lembrar que o álbum estreou no último dia 17 de maio e conseguiu 72,7 milhões de streams após as primeiras 24 horas no Spotify.

A direção do clipe é da própria Billie Eilish.

Assista: