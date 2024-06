Álbum ‘Thriller’ atinge 4,5 bilhões de streams no Spotify O sexto álbum de estúdio de Michael Jackson, Thriller, se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos. Ele alcançou recentemente a marca de 4,5 bilhões de streams no Spotify. Lançado pela Epic Records, as gravações aconteceram entre abril e novembro de 1982 em Los Angeles. Vale lembrar que o disco foi produzido por […]

