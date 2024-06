MIS celebra 80 anos de Chico Buarque com eventos temáticos Para comemorar o aniversário do cantor Chico Buarque, o MIS realiza a programação especial CHICO 80 neste mês de junho. Os eventos temáticos ao longo do mês, incluem os programas fixos do museu, como o Cinematographo, Cine Kids e Estéreo MIS. A programação conta com a exibição do filme Os saltimbancos trapalhões, do documentário Uma […]

