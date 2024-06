Halsey lança single ‘The End’ e desabafa sobre sua saúde Na última terça-feira (4), a cantora Halsey lançou o novo single The End. A faixa faz uma reflexão sobre seu estado de saúde. “A cada dois anos, um médico diz que estou doente. Puxa um saco novo de truques. E então coloca em mim. No início, era meu cérebro. Depois um esqueleto com dor”, diz a […]

